CDS defende "frente de direita" com o PSD para as autárquicas

O presidente do CDS afirmou hoje que "não constitui surpresa" o apoio do partido à eventual recandidatura de Rui Moreira à Câmara do Porto, mas defendeu uma alargada "frente de direita" com o PSD para as autárquicas.

Declarações feitas à margem de uma visita à fábrica de têxteis Lar Lameirinho, em Guimarãres.