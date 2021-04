CDS defende prisão efetiva para titulares de cargos políticos e altos cargos públicos

Francisco Rodrigues dos Santos quer ainda o aumento generalizado da moldura penal e alterações na contagem do tempo de prescrição.



O líder do CDS quer também a extensão do crime de enriquecimento ilícito aos magistrados.



São propostas apresentadas esta manhã e que se já estivesse em prática, diz Francisco Rodrigues dos Santos, os casos mais recentes de corrupção, como a Operação Marques, não tinham existido.