CDS deixa avisos sobre SNS nas jornadas parlamentares

Foto: Lusa

Nas jornadas parlamentares, que decorrem no Porto, o partido diz que em causa estão apenas interesses eleitorais e lança críticas aos partidos da esquerda.



A líder do CDS, Assunção Cristas, recusa entrar em polémicas com o presidente da República depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter antecipado uma crise nos partidos de direita, após a derrota nas Europeias.



Reportagem de Madalena Salema.