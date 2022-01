CDS distribuiu "cheques-ensino" em Leiria e quer dar liberdade de escolha às famílias

Paulo Cunha - Lusa

O presidente do CDS-PP quer que as famílias possam optar por colocar as crianças e jovens a estudar no ensino privado e andou pelas ruas de Leiria a apresentar esta medida e a distribuir "cheques-ensino".