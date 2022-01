CDS diz que Governo já podia ter decidido voto de isolados sem precisar de parecer

Francisco Rodrigues dos Santos esteve hoje em Setúbal, no Mercado do Livramento, numa ação de campanha para as eleições de dia 30 e foi questionado pelos jornalistas sobre a convocação e posterior adiamento de uma conferência de imprensa da ministra da Administração Interna sobre o voto dos eleitores em isolamento.

Para o líder centrista, "o Governo continua a correr atrás do prejuízo e de trapalhada em trapalhada" e "tem de fazer o trabalho de casa".

Apontando que o Governo "não devia estar a aguardar pareceres", Francisco Rodrigues dos Santos defendeu que o executivo já devia ter "emitido uma resolução em sede de Conselho de Ministros, que é a sua competência, para excecionar regras de confinamento para permitir aos confinados e aos infetados exercer o seu direito de voto numa janela horária prevista para domingo, informando a população em geral que naquele período podiam estar a votar infetados e confinados".

No entanto, a melhor e "muito simples" solução na ótica do CDS seria "alterar a lei eleitoral permitindo que as eleições se realizassem em dois dias, dia 29 para os confinados e infetados, dia 30 para a população em geral".

"Assim, reina a incerteza, a insegurança e a imprevisibilidade", criticou, apontando que "são maus sinais e é a incompetência do Governo socialista".

Rodrigues dos Santos criticou Francisca Van Dunem, que acumulou a pasta de ministra da Administração Interna com a de ministra da Justiça, após a saída do ex-ministro Eduardo Cabrita, considerando que "não tem pautado propriamente os seus mandatos pelo denodo, profissionalismo e a competência no exercício das suas funções".

"O Ministério da Administração Interna parece que não é muito chamativo para a assertividade nas políticas e para personalidades à altura da dignidade daquela tutela", disse, salientando que "muda o ministro mas as trapalhadas mantêm-se e a incompetência continua a ser pedra de toque, infelizmente".

"Por isso precisamos de um Governo de direita", acrescentou.

O presidente do CDS-PP afirmou também que "ainda devia estar em aberto a possibilidade de a comissão permanente no parlamento se reunir para procurar respaldo constitucional que permitisse alterar a lei eleitoral, porque a solução ótima era mesmo realizar as eleições em dois dias".

Francisco Rodrigues dos Santos falava aos jornalistas antes de ter sido noticiado que o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR) já enviou para o Ministério da Administração Interna (MAI) o parecer sobre o voto dos eleitores em isolamento devido à covid-19 nas eleições legislativas de dia 30.

A comunicação sobre o parecer está agora nas mãos do MAI, que chegou a ter agendada para as 19:00 de terça-feira uma conferência de imprensa sobre este tema com a ministra Francisca Van Dunem, o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, e a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, mas que foi adiada com a justificação de que o parecer não tinha chegado.

Segundo fonte do MAI, o Conselho Consultivo da PGR reuniu-se na terça-feira e deliberou sobre o parecer, mas o documento ainda não tinha chegado ao Governo.

A nova conferência de imprensa foi já agendada para as 13:00 de hoje.

O Governo pediu um parecer ao conselho consultivo da PGR para saber se o isolamento no quadro da covid-19 impede o exercício do direito de voto ou se poderá ser suspenso para esse efeito.