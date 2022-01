CDS diz que PSD pode virar "partido da toranja" se fizer acordo de bloco central

O Chega promete um subsídio de risco de 300 euros para as forças de segurança.



O PAN rejeita que exista qualquer conflito com os agricultores. Inês Sousa Real fala em desinformação e ataques concertados ao partido.



João Cotrim de Figueiredo diz que um governo do PSD sem os liberais é um governo igual ao socialista.