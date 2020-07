CDS e PCP surpreendidos com fim de reuniões no Infarmed

Jerónimo de Sousa considera precipitado acabar com as reuniões no Infarmed tendo em conta a importância das informações dadas nessa reunião. O secretário-geral do PCP disse que não foi informado sobre o fim das reuniões. O presidente do CDS também ficou surpreendido. Francisco Rodrigues dos Santos fala em garrote na informação que não dá um bom sinal ao país.