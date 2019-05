CDS em campanha não perde Joe Berardo de vista

Foto de Miguel Pereira da Silva-Lusa

"Hoje cometi o lapso de dizer que foi a fundação" Berardo a receber os créditos, "mas não foi, foi outra", a da Coleção Berardo, admitiu Nuno Melo, depois de o jornal on-line Observador ter noticiado que o candidato trocara as fundações, dizendo que o decreto para a sua criação tinha tido a assinatura do ex-primeiro-ministro José Sócrates e do atual chefe do Governo, António Costa, então com a pasta da Administração Interna.



Nuno Melo aproveitou para fazer a correção num discurso para militantes num hotel de Albufeira, distrito de Faro, em que qualificou de "confusão Berardo" todo o caso espoletado desde a audição do empresário no parlamento, em que disse não ter dívidas.



Para o eurodeputado, as fundações de Berardo multiplicaram-se "como cogumelos tóxicos", admitindo que a sua "natureza jurídica não é inocente", são "complicadas, confusas, difíceis de apurar"