CDS escolhe José Paulo Areia de Carvalho para encabeçar lista por Braga

Segundo transmitiu à Lusa fonte oficial do partido, José Paulo Areia de Carvalho, que foi nas últimas eleições autárquicas candidato a presidente da Câmara Municipal de Esposende, vai encabeçar a lista de candidatos a deputados pelo partido nas autárquicas de 30 de janeiro, lugar que foi ocupado em 2019 pelo líder parlamentar, Telmo Correia.

O vice-presidente do CDS-PP Pedro Melo vai ser o cabeça de lista por Santarém.

As listas de candidatos a deputados pelo CDS-PP nas eleições legislativas do início do próximo ano ainda estão a ser fechadas e vão ser aprovadas hoje pela Comissão Política Nacional e pelo Conselho Nacional do partido.

Numa publicação na sua conta oficial na rede social Facebook, o presidente do CDS anunciou que escolheu "três independentes para cabeças de lista" pelos círculos do Alentejo, nomeadamente a reitora da Universidade de Évora, Ana Costa Freitas, para Évora, e os empresários Francisco Palma e Bruno Batista para Beja e Portalegre, respetivamente.

Na mesma publicação, Francisco Rodrigues dos Santos afirma que "as listas do CDS PP serão pautadas pelo mérito, pela abertura à sociedade, e pela renovação de candidatos".

"Convidámos personalidades que ilustram na perfeição a ideia de direita certa para Portugal e que dão credibilidade ao nosso compromisso eleitoral", acrescenta o líder.