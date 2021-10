CDS. Nuno Melo abandona CN e denuncia tentativa de "golpe de Estado"

O conselho de jurisdição do CDS que é o tribunal do partido deu razão a Nuno Melo. O eurodeputado decidiu impugnar o pedido do atual líder, que queria o adiamento o Congresso previsto para o final de novembro - um congresso para eleger o próximo presidente do CDS-PP.