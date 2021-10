CDS. Nuno Melo recusa proposta de adiamento do congresso que vai hoje a Conselho Nacional

A Comissão Política do CDS esteve ontem à noite reunida para analisar a atual situação. Nuno Melo está contra um adiamento do congresso e deixa acusações de golpe de Estado à direção do partido.Nuno Melo acusa Francisco Rodrigues dos Santos de ter medo de ir a votos.O vice-presidente do CDS, Pedro Melo, defende o adiamento do congresso porque os eleitores querem debater o país e não a vida interna do partido. Pedro Melo acrescenta ainda questões processuais.Sobre o facto do congresso do PSD ocorrer pelo menos um mês e meio depois do do CDS sem que se coloque problemas de listas, o vice-presidente nada diz.Já o presidente do Conselho Nacional do CDS, Filipe Anacoreta Correia, promete transparência em todo o processo:A garantia do presidente do conselho nacional do CDS que reúne hoje de emergência ao fim da tarde.Também hoje, os líderes do PSD e do CDS reúnem em Aveiro para discutir a atual situação política, dois dias depois do chumbo do Orçamento do Estado que vai conduzir à dissolução do parlamento.