CDS pede a Costa que passe das "promessas" à realidade

"Infelizmente, não vimos da parte do senhor primeiro-ministro (António Costa) um reconhecimento da sua própria responsabilidade e do seu Governo nesse muito que correu mal (na saúde em Portugal), porque de facto nos últimos anos temos assistido a uma degradação quer dos serviços públicos de saúde, quer dos hospitais. Quer do ponto de vista da gestão, quer do ponto de vista do orçamento", afirmou Cecília Meireles, na sede do CDS em Guimarães, no distrito de Braga.



O primeiro-ministro, António Costa, endereçou esta noite aos portugueses uma mensagem de Natal, e, no seu discurso de cerca de cinco minutos, destacou como prioritário para Portugal a saúde, sublinhando uma mensagem de "confiança e de compromisso de mais saúde", com mais autonomia para os hospitais, alargando o número de médicos de família e um reforço de verbas no setor no Orçamento do Estado para 2020.



Em relação aos anúncios, a líder parlamentar do CDS constatou que "são bem-vindos", mas lembra que o CDS e os portugueses esperam que se tornem realidade.