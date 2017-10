CDS pode ganhar campeonato da oposição mas perde na confiança dos portugueses -- PS

Lusa17 Out, 2017, 18:46 | Política

Carlos César falava aos jornalistas na Assembleia da República, depois de a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, ter anunciado ao início da tarde a apresentação de uma moção de censura ao Governo em resultado dos incêndios e devido à falha do executivo socialista em "cumprir a função mais básica do Estado: Proteger as pessoas".

"É pena que o CDS-PP se refugie na facilidade com que parece encarar todos os problemas: Pedir demissões, apresentar moções de censura, achar que devem entrar e sair ministros, entrar e sair governos. Se o problema fosse só esse, resolvia-se com muita facilidade ao longo dos anos os problemas que o nosso país tem tido, porque não têm faltado ministros diferentes, governos diferentes e os problemas persistem", reagiu o líder parlamentar socialista.

Carlos César contrapôs que o país precisa antes que os diferentes partidos, encontrem-se eles na oposição ou no Governo, "sejam capazes de confluir na adoção de medidas concretas que resolvam problemas" de fundo, designadamente em matérias como o ordenamento florestal e a proteção civil.

"Por isso, o CDS-PP pode ser muito hábil neste jogo político de chamar a atenção da comunicação social com medidas espetaculares, pode até ganhar o campeonato da oposição ao PSD, mas o que não ganha é a confiança dos portugueses, porque o CDS-PP não propõe aquilo que os portugueses necessitam para resolver os seus problemas", sustentou o presidente da bancada socialista.