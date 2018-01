CDS-PP acusa PS, PSD e PCP de boicote a debate na RTP

PS, PSD, PCP e CDS-PP foram convidados a participar no debate para discutir o veto do Presidente e as alterações à lei do financiamento dos partidos. PS e PSD decidiram não indicar qualquer deputado.



Posteriormente, o Bloco de Esquerda foi contactado, mas também não tinha disponibilidade para estar presente e o Partido Comunista optou por não participar num debate apenas com o CDS-PP.



A Direção de Informação da RTP acabou por cancelar a gravação do programa e irá convidar novamente os partidos para discutir o assunto na próxima semana.



O deputado Telmo Correia considera grave a atitude dos outros partidos.