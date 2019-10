CDS-PP bate no fundo e Cristas sai

É o adeus de Assunção Cristas à liderança do CDS. No partido começam a fazer-se contas a quem lhe pode suceder no cargo.



Esta segunda-feira, João Almeida, porta-voz do partido e um dos cinco deputados do futuro grupo parlamentar centrista, admite apresentar uma candidatura à liderança e não hesita em classificar o resultado obtido nas eleições como uma derrota estrondosa.



Já Filipe Lobo de àvila, crítico da liderança de Assunção Cristas, também não exclui nenhum cenário, mas defende que o tempo deve ser de reflexão profunda no partido.



Nuno Melo, na RTP, ainda na noite eleitoral é prudente no comentário à sucessão de Assunção Cristas.



Para já, o único militante que assume que se vai candidatar a presidente do CDS é Abel Matos Santos, da Tendência Esperança em Movimento.



Assunção Cristas anunciou a saída quando ainda não eram conhecidos os primeiros resultados oficiais.