CDS-PP chama ministro da Defesa ao Parlamento

Foto: Hazir Reka - Reuters

Um pedido a propósito do memorando inédito, assinado por quatro chefias militares, no qual acusam o governo de pôr em causa a segurança coletiva.



João Rebelo, deputado do CDS, diz que o governo parece não estar a valorizar o problema da falta de meios humanos e fala mesmo numa solução que poderá passar pelo regresso do Serviço Militar Obrigatório.



O texto do memorando, a que o jornal Expresso teve acesso, é assinado pelos generais Pina Monteiro e Rovisco Duarte (Exército), pelo vice-almirante Mendes Calado, (vice-chefe do Estado-Maior da Armada) e Manuel Teixeira Rolo, (Força Aérea).



Neste memorando conjunto consideram insuficiente o teto máximo de mais 200 militares a juntar ao efetivo para 2018.