CDS-PP. Conselho Nacional reúne-se para decidir sobre as eleições internas

Francisco Rodrigues dos Santos vai pedir o cancelamento do congresso eletivo, marcado para daqui a um mês. Nuno Melo acusa o atual líder do partido de ter medo de perder as eleições internas e querer manter-se de forma ilegítima na presidência do CDS-PP.