CDS-PP da Póvoa de Varzim propõe Manuel Monteiro para delegado ao Congresso

A decisão surge numa altura em que o processo de refiliação do também fundador do extinto partido Nova Democracia ainda se encontra na secretaria-geral do partido porque a direção atual, da demissionária Assunção Cristas, pretende que sejam os dirigentes que vierem a ser empossados na reunião magna de Aveiro a decidir este e outros assuntos.

"Fazendo tábua rasa das regras estatutárias e regulamentares o secretário-geral do CDS/PP, numa decisão puramente politica, cujo objetivo não se conhece, e que somente este poderá justificar, decidiu fazer um `veto de gaveta`. Esse `veto de gaveta`, que o mesmo publicamente reconheceu através da comunicação social, e que eufemisticamente apelidou de "pasta de transição", lamentou presidente da concelhia (CPC) do CDS-PP da Póvoa de Varzim, Salazar Castelo Branco, em declarações à agência Lusa.

Este dirigente local centrista lembrou que a CPC do CDS-PP da Póvoa de Varzim "deliberou, por unanimidade e aclamação, um voto de louvor e de reconhecimento pelo facto de o Dr. Manuel Monteiro ter escolhido a concelhia da Póvoa de Varzim para a sua refiliação no partido, em cuja cidade tem uma residência e uma forte e antiga ligação emocional".

"Estatutária e regulamentarmente a decisão de aceitação da filiação em causa, por conformidade do parecer favorável da CPC da Póvoa de Varzim é tida por aceite com efeitos a partir da data da aceitação, ou seja, esta filiação produz efeitos, por eficaz, a partir de 23 de Setembro de 2019, não carecendo de qualquer tipo de homologação ou outro tipo de avaliação dos serviços da secretária-geral ou outro órgão do partido", insistiu.