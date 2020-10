CDS-PP defende "medidas cirúrgicas" e "regionais" para não afetar economia

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, defendeu hoje que as medidas de saúde pública que venham a ser adotadas pelo Governo para conter a pandemia devem ser “cirúrgicas” e “regionais”, para não prejudicar tanto a economia.