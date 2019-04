CDS-PP diz que últimos quatro anos foram "uma legislatura falhada"

Pedro Mota Soares apontou o dedo às expetativas do Governo, pois prevê "menos crescimento, menos investimento, mas vai haver mais carga fiscal. O peso dos impostos vai ser mais forte sobre as famílias e sobre as empresas".



Já o plano dos centristas defende a descida da carga fiscal sobre empresas e famílias, olhando para a dimensão do investimento, cuja quebra é fonte de preocupação para o CDS-PP, criticando especialmente o desperdício dos fundos comunitários.



"Para nós, é evidente que há a via do PS, que tem menos crescimento, menos investimento e mais impostos, e a via alternativa do CDS-PP que quer relançar a economia e ao mesmo tempo baixar os impostos sobre os portugueses", sustentou Pedro Mota Soares.