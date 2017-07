CDS-PP exige demissão dos ministros da Administração Interna e Defesa

RTP 03 Jul, 2017, 16:30 / atualizado em 03 Jul, 2017, 17:00 | Política

"Estes ministros não souberam estar à altura das suas responsabilidades, as demissões são inevitáveis e temos de o dizer sem hesitações e sem rodeios: senhor primeiro-ministro, volte e demita-os", disse Assunção Cristas. Declarações depois de ter sido recebida, a seu pedido, em Belém, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



Falando aos jornalistas na sede do CDS-PP, a sucessora de Paulo Portas disse que após a tragédia de Pedrógão Grande e o furto de armamento em Tancos há "uma crise de autoridade, há uma crise de comando" e há "uma crise de confiança". E esta "só será resolvida com a demissão destes ministros".

"As falhas têm que ter responsáveis e os responsáveis têm que ter consequências e se o senhor primeiro-ministro nao sabe, nós dizemos com muita clareza: lamentamos mas estes ministros não souberam estar à altura das suas repsonsabilidades", afirmou Assunção Cristas.

"Não espere por mais furtos, evite-os", afirmou ainda a líder do CDS-PP.



"Dê aos portugueses as garantias de que a sua segurança é muito mais importante do que quaiquer lealdades pessoais ou partidárias. Foi isto que acabámos de transmitir ao senhor Presidente da República e é esta a exigência que fazemos ao primeiro-ministro, porque é o responsável máximo pela composição do Governo".