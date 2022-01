CDS-PP, IL, Chega, PAN e Livre. As últimas cartadas da campanha

A Iniciativa Liberal considerou a sua possível subida a terceira força política uma bofetada de luva branca em partidos extremistas. O CDS diz-se mais mobilizado do que que "alguns partidos" aparentam estar e André Ventura sublinhou que os cidadãos sabem da importância de um reforço do Chega no Parlamento. O PAN voltou a não afastar entendimentos com as áreas socialistas e não socialistas, enquanto o Livre acusou o PSD de querer pressionar o PS para uma revisão constitucional em caso de governo de bloco central.