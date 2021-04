CDS-PP propõe crime de enriquecimento ilícito baseado na exclusividade de funções dos políticos

Foto: Lusa

O presidente do CDS propõe que o exercício de cargos públicos seja feito em regime de exclusividade, possibilitando assim uma tipificação do crime de enriquecimento ilícito em conformiadde com a deliberação do Tribunal Constitucional.