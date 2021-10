CDS-PP quer eleições a 9 ou 16 de janeiro

Francisco Rodrigues dos Santos quis sublinhar uma frase de Francisco Sá Carneiro: "em primeiro lugar o país, depois o partido e só no fim as circunstâncias pessoais de cada um de nós".

Atendendo ao calendário político, o CDS-PP acredita que as eleições têm de se realizar logo que possível, apontando ou para 9 ou 16 de janeiro. "Com este calendário já fixado, entendemos que o país não pode esperar", frisou o líder partidário.





Um dia depois de o Conselho Nacional do CDS ter concordado em adiar o congresso do partido - que teria lugar entre 27 e 28 de novembro, e em que Nuno Melo iria disputar a liderança com Francisco Rodrigues dos Santos - o presidente do partido garantiu que "não será, pela parte do CDS-PP, que o país não terá um Governo o mais rapidamente possível, não terá um orçamento que lhe permita iniciar esta recuperação económica e social do país".



"O CDS naturalmente não será um problema, não é um empecilho à normalidade democrática de Portugal, e estará assim empenhado em ser parte da solução, comprometendo-se com a participação na construção de uma alternativa política de centro-direita que permita ganhar as eleições e devolver a esperança aos portugueses", indicou.