CDS-PP retira apoio a João Cepa para a Câmara de Esposende

Lusa 06 Mai, 2017, 14:38 | Política

"Quando a primeira grande e marcante ideia de João Cepa é o arranjo de um prédio numa rua secundária de Esposende, parece evidente que o projeto de candidatura está como esse prédio, em fase de ruir", afirma em comunicado o presidente da concelhia do CDS-PP, João Pedro Lopes.

Segundo João Pedro Lopes a candidatura de João Cepa, antigo presidente da edilidade minhota, "tinha tudo para ser uma alternativa muito forte, mas revelou-se limitada e demasiado distante do CDS".

"O projeto que temos hoje é muito diferente do que nos foi apresentado em janeiro", quando João Cepa apresentou publicamente a sua candidatura à presidência da câmara de Esposende, afirma o líder concelhio centrista.

O CDS-PP de Esposende "tinha decidido apoiar a candidatura de João Cepa, vindo, contudo, a sentir-se nas últimas semanas algum desconforto nos centristas, nomeadamente pela divergência de estratégia nas assembleias de freguesia, espaço onde o CDS pretendia apostar forte e ver reforçado o seu tecido de implantação local", lê-se no mesmo comunicado.

"O partido decidiu unir-se à volta de um projeto, na convicção de que se tratava de um movimento que apenas tinha como objetivo a defesa de projetos e ideais para o desenvolvimento de Esposende", afirma João Pedro Lopes.

Para o dirigente centrista de Esposende, "o atual rumo que está preparado é um projeto isolado, de um homem só, com ideias vagas às segundas, quartas e sextas e o seu exato contrário às terças, quintas e sábados".

O CDS-PP apresentará uma candidatura que "congregue todas as sensibilidades internas e possa ser profundamente abrangente, promovendo o regresso de nomes queridos e meritórios do partido e da sociedade esposendense", lê-se no mesmo comunicado, segundo o qual é "claro e prioritário afirmar a marca `Ofir` e `Mar de Apúlia`, numa aposta clara pela descentralização do turismo".

De acordo com o comunicado, João Pedro Lopes sempre afirmou que não queria integrar listas "porque não queria ser acusado de ter mudado o rumo por uma questão de lugares, se algum dia o apoio fosse retirado".

O líder do CDS-PP de Esposende afirma que "o cancro deste concelho são as listas de espera para audiência, são os gastos em publicidade e não a candidatura do senhor A ou B".

João Cepa, natural de Palmeira de Faro, foi presidente da Câmara de Esposende durante 15 anos, de 1998 a 2013, e teve no último mandato o atual edil Benjamim Pereira como vice-presidente. Em janeiro último, apresentou a sua candidatura como independente à Câmara de Esposende, às eleições autárquicas de 01 de outubro.

"À entrada de um novo ano partilho convosco a decisão de me candidatar à presidência da Câmara Municipal de Esposende, como independente, nas próximas eleições autárquicas. Esta decisão prende-se com a vontade de dar continuidade ao projeto de desenvolvimento do concelho interrompido em 2013 por força da Lei de Limitação de Mandatos", afirmou João Cepa, em comunicado divulgado em janeiro.