CDS-PP. Rodrigues dos Santos e Nuno Melo lançam apelos públicos

Entrevistado no 360 da RTP3, o líder centrista reagiu às criticas de Paulo Portas, que comparou esta direção a uma associação de estudantes com más atitudes.



Francisco Rodrigues dos Santos disse que o antigo presidente do partido "foi mal informado" e lembrou que também Paulo Portas adiou congressos eletivos e teve conselhos nacionais tumultuosos.



Nuno Melo anunciou que irá continuar na luta pela liderança do CDS, mesmo se o congresso for depois das legislativas.