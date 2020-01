CDS-PP. Três candidatos na corrida à sucessão de Cristas

Foto: Paulo Novais - Lusa

No congresso do CDS-PP há duas desistências na corrida à liderança. Abel Matos Santos desistiu a favor de Francisco Rodrigues dos Santos. Também o militante de Viana do Castelo Carlos Meira anunciou que desiste da candidatura à liderança, mas não declarou apoio a qualquer dos outros candidatos.