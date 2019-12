São cinco os candidatos: João Almeida, o único que é deputado e próximo da atual direcção do partido; Filipe Lobo d'Ávila, que tem sido o rosto da oposição à liderança de Cristas; Francisco Rodrigues dos Santos, líder da Juventude Popular; Abel Matos Santos, da tendência Esperança em Movimento e Carlos Meira, ex-presidente da concelhia de Viana do Castelo e uma voz muito crítica de Cristas no último congresso.

Abel Matos Santos defende o fim do casamento homossexual, recupera a questão do aborto como um flagelo que deve ser combatido e propõe o regresso do serviço militar obrigatório.





Já Carlos Meira candidata-se em defesa dos que não têm voz no interior do partido.