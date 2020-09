CDS prepara "Escola de Quadros" com especial atenção às eleições autárquicas

"Tudo será feito com os maiores cuidados no plano da saúde pública. Por isso, este ano, a Escola de Quadros terá menos dias e menos participantes", declarou à agência Lusa Diogo Feio.

Este ano, por causa da pandemia da covid-19, a "Escola de Quadros" terá metade do número de participantes do que era habitual em anos anteriores, em que se chegou a atingir as 170 pessoas.

No que respeita ao programa da "Escola de Quadros", o antigo secretário de Estado da Educação e ex-eurodeputado do CDS referiu que haverá quatro painéis de debate, assim como "workshops" organizados em conjunto, com sessões não plenárias, "tendo em atenção os cuidados necessários de ordem sanitária".

"A Escola de Quadros funciona normalmente com alguns debates com uma lógica de formação política, sobretudo com base em temas em que se procura pensar a perspetiva para o país. Temas esses que podem passar por questões ligadas à economia ou da gestão da pandemia", referiu Diogo Feio, atual vice-presidente do Conselho de Jurisdição do CDS.

Segundo o organizador da "Escola de Quadros", já os "workshops" a realizar "terão uma vocação mais de ordem prática e doutrinária".

"Teremos uma ideia muito marcada de preparação das próximas eleições autárquicas em 2021. O CDS é um partido que tem uma rede de autarcas, que possui uma representação nacional no plano do Poder Local e, como tal, vai naturalmente contar com os seus jovens para serem candidatos nos mais diferentes sítios do nosso país", salientou.

Já no que respeita à parte mais ideológica desta iniciativa, Diogo Feio adiantou que "a componente doutrinária poderá incluir naturalmente assuntos relacionados com a liberdade: A liberdade económica e empresarial e a liberdade de ensino".

Na sessão de abertura, na sexta-feira, que decorrerá no "Espaço Inovação", discursa o antigo secretário de Estado da Educação e ex-eurodeputado do CDS Diogo Feio, assim como o líder da Juventude Popular, Francisco Mota.

O encerramento, no domingo, no Hotel das Artes, tal como é habitual no partido, estará a cargo do presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos.

Diogo Feio não quis para já adiantar que figuras nacionais vão participar neste ano na "Escola de Quadros", mas deixou a nota de que a iniciativa "tem já uma tradição de nomes de grande qualidade ligados naturalmente à democracia-cristã e à sua afirmação".