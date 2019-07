Lusa

Tal como o PSD, os centristas estão também a avançar com algumas ideias para o programa eleitoral que vão apresentar nas próximas eleições legislativas, em outubro.





“É um esquema através do qual as faturas vencidas e não pagas pelo Estado podem ser convertidas em títulos de dívida que as empresas podem usar, única e exclusivamente para pagar os seus impostos, e que têm um prazo de validade de um ano”, explica Adolfo Mesquita Nunes, coordenador do programa eleitoral do CDS.



Esta medida, a quinta do programa eleitoral centrista a ser divulgada, tem por objetivo “resolver ou mitigar o problema de tesouraria das empresas”, e pressupõe, também, uma crítica ao Estado “mau pagador”.