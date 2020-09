CDS quer que disciplina de Cidadania e Desenvolvimento seja facultativa

O presidente do CDS entende também que o conteúdo da disciplina deve ser consensualizado com as associações de pais, com base em critérios científicos.



A polémica em torno da disciplina de Cidadania começou com o caso dos irmãos de Famalicão reprovados por faltas e já deu origem a dois manifestos.