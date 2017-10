Lusa18 Out, 2017, 22:58 / atualizado em 18 Out, 2017, 23:09 | Política

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe uma representação do CDS-PP, liderada pela presidente daquele Partido, Assunção Cristas, 18 outubro 2017, no palácio de Belém, em Lisboa. | Manuel de Almeida - LUSA

Assunção Cristas falava aos jornalistas no Palácio de Belém, em Lisboa, após ter sido recebida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante cerca de uma hora, acompanhada pelo líder parlamentar e vice-presidente do CDS-PP Nuno Magalhães e pelo presidente da Mesa do Conselho Nacional do partido, Telmo Correia.

Questionada sobre a escolha de Eduardo Cabrita para ocupar o lugar de ministro da Administração Interna e de Pedro Siza Vieira para o substituir como ministro Adjunto, a presidente do CDS-PP respondeu apenas que "essa é uma responsabilidade exclusiva do senhor primeiro-ministro" e que não vê "grande novidade nesses nomes".

"Em todo o caso, a visão do CDS é a de que o senhor primeiro-ministro mostrou que não está à altura para o exercício das funções que desempenha e, por isso mesmo, apresentaremos uma moção de censura ao Governo - agora, enfim, nesta versão com uma pequenina alteração", salientou.

Assunção Cristas afirmou que a moção de censura do CDS-PP ao Governo "baseia-se no comportamento do Governo e do senhor primeiro-ministro até agora", acrescentando: "Achamos que não tem condições para continuar a exercer as funções de primeiro-ministro".