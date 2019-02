CDS vai apresentar moção de censura ao Governo

RTP15 Fev, 2019, 13:42 / atualizado em 15 Fev, 2019, 15:15 | Política

O CDS, apurou a RTP, vai apresentar como argumentos para esta moção de censura a ideia de que o Governo está esgotado e não consegue resolver os problemas da saúde. A conferência de imprensa de Assunção Cristas está marcada para as 16h00 na sede do partido, no Largo do Caldas, em Lisboa.



A Comissão Executiva do partido está neste momento reunida para acertar os detalhes do texto que vai dar entrada na Assembleia da República.