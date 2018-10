CDS vê "a cada dia que passa" mais necessidade de chamar António Costa

Lusa25 Out, 2018, 15:58 | Política

Esta posição foi assumida pelo líder parlamentar centrista, Nuno Magalhães, no dia em que foi noticiado, pelo Público e Correio da Manhã, que o ex-chefe de gabinete do antigo ministro da Defesa disse, no interrogatório judicial, ter informado Azeredo Lopes sobre um memorando e uma alegada operação de encobrimento da Polícia Judiciária Militar (PJM) na recuperação do material roubado.

"Cada dia que passa mais me parece evidente a necessidade de chamar o senhor primeiro-ministro", afirmou Nuno Magalhães, em declarações aos jornalistas, minutos depois de o líder do PSD, também na Assembleia da República, ter dito exatamente o contrário.

O líder da bancada centrista afirmou, uma vez mais, que o CDS-PP "sabe bem distinguir o que é da justiça e deve permanecer nos tribunais, e o que é da política e do apuramento de responsabilidades políticas que compete ao parlamento", no inquérito que vai a votos na sexta-feira e tem aprovação garantida.

As "declarações relevantes", disse, serão as que o ex-chefe de gabinete e Azeredo Lopes farão na comissão que inquérito.

"Mas, nós, como o país, vemos, ouvimos e lemos e não podemos ficar indiferentes ao que foi noticiado, o que cada vez dá importância, oportunidade, razão ao CDS por ter proposto esta comissão de inquérito" para "apurar responsabilidades, doa a quem doer".