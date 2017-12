CDS volta a confrontar Vieira da Silva com questões "por responder" sobre Raríssimas

Carlos Santos Neves - RTP19 Dez, 2017, 14:56 / atualizado em 19 Dez, 2017, 15:03 | Política

“Ficaram por responder várias questões e o CDS não está satisfeito com as explicações”, afirmou em conferência de imprensa o deputado António Carlos Monteiro, ao lado do porta-voz do partido de Assunção Cristas, João Almeida.À saída da audição parlamentar de segunda-feira os jornalistas perguntaram a Vieira da Silva se considerava manter condições para permanecer no Executivo, ao que o ministro devolveu: “Obviamente que sinto”.





São 15 as perguntas que o CDS-PP endereça ao gabinete do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, cobrindo pontos desde o tratamento dado à denúncia da Federação de Doenças Raras (FEDRA) até à fotografia que mostra Vieira da Silva a assinar um documento no decurso da celebração de um protocolo entre a Raríssimas e a fundação sueca Agrenska – protocolo que, todavia, não comporta a assinatura do governante.



“O senhor ministro não explicou como foi possível a carta andar perdida nos serviços até a comunicação social o confrontar com ela. Como foi possível que a FEDRA faça uma queixa e durante quase um ano não aconteça nada e só se aperceba dela pela comunicação social?”, perguntam os democratas-cristãos.



“Existe uma fotografia com o senhor ministro a assinar um documento. O que é que o senhor ministro assinou naquela cerimónia?”, questiona ainda o CDS-PP.



“Quantas outras instituições, fundações ou associações tiveram o privilégio de ir ao seu ministério e na sua presença assinarem documentos particulares, protocolos entre associações, sem, alegadamente, terem intervenção do Governo?”, pergunta.

“Reequilíbrio financeiro”



O CDS-PP enuncia também perguntas sobre a dotação de 150 mil euros para a Raríssimas saída do Fundo de Socorro Social, tendo em vista o “reequilíbrio financeiro da instituição”.



O partido pretende apurar, concretamente, se a Segurança Social se debruçou então sobre as contas da Associação Nacional de Doenças Mentais e Raras e se apurou a eventual existência de “gastos excessivos em vencimentos ou consultorias”. E, na mesma linha, se o ministro não “sentiu necessidade de pedir escusa na decisão”, dada a “especial proximidade à instituição”.



Quanto ao facto de Vieira da Silva ter desempenhado o cargo de presidente da assembleia-geral da Raríssimas, o CDS-PP volta a reclamar esclarecimentos sobre o grau de conhecimento que o agora ministro teria, à altura, de “gastos excessivos”.

“Todas as perguntas terão respostas”

Por sua vez, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, veio também esta terça-feira pedir que as conclusões da auditoria que a Segurança Social está a levar a cabo à Raríssimas sejam do domínio público.

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social admitiu na segunda-feira ter “perfeita consciência” de estar em “posição de particular sensibilidade” por causa do apoio que deu “como cidadão” à Raríssimas.

Catarina Martins, que se pronunciava sobre o caso da Instituição Particular de Solidariedade Social, estimou que, na audição da véspera, o ministro da tutela “respondeu às perguntas que lhe foram colocadas” e que “nenhum partido pode dizer o contrário”.



“A auditoria que neste momento a Segurança Social está a fazer deve ser concluída logo que possível, sendo naturalmente exaustiva, e os seus resultados devem ser conhecidos por toda a gente, devem ser públicos, porque eu acho que aí todas as perguntas terão as respostas necessárias e acho que esse é o passo fundamental”, argumentou.



“Eu gostaria de ficar mais surpreendida do que fiquei, porque na verdade nós temos vindo a alertar para a pouca capacidade de fiscalização que o Estado tem e também para muitas IPSS não cumprirem as responsabilidades que estão no seu estatuto de transparência”, insistiu a dirigente bloquista.



Ainda segundo Catarina Martins, “é importante que o Estado assegure as condições dos doentes que são utentes da Raríssimas e dos seus trabalhadores”.



“Como sabem, quando uma gestão é incapaz numa IPSS, a própria legislação prevê que o Governo possa intervir e garantir essa gestão. É muito importante porque os utentes que lá estão precisam desse cuidado e não devem ser abandonados”, frisou.



A coordenadora do Bloco quis ressalvar que “é extraordinária a generosidade de tanta gente no país que se organiza para responder solidariamente por quem precisa”.



“Algo diferente é o Estado demitir-se das suas responsabilidades e entregar tudo a IPSS, entregando grandes fatias do dinheiro público sem escrutínio”, concluiu.



