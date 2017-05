CDU prepara 24.ª corrida eleitoral nacional 30 anos após fundação

Lusa 03 Mai, 2017, 17:03 | Política

Em 04 de maio de 1987, foi estabelecida a mais antiga e duradoura coligação política portuguesa, ainda com o histórico líder comunista Álvaro Cunhal, que tem como símbolo um conjunto de três favos de mel.

A coligação é sempre desfeita após eleições legislativas e europeias, com grupos parlamentares autónomos, mas mantém os seus elencos conjuntos durante os mandatos nas 34 autarquias que lidera atualmente.

Tirando eleições presidenciais, regionais e consultas referendárias, a CDU concorreu a nove legislativas, sete autárquicas e sete europeias, invariavelmente como terceira ou quarta força política mais representada, mas os seus melhores resultados verificaram-se nos primeiros anos: legislativas de 1987, autárquicas de 1989 e europeias de 1989.

Contudo, no último ciclo eleitoral - autárquicas de 2013, europeias de 2014 e legislativas de 2015 - a tendência de declínio inverteu-se e a CDU ganhou 39 mandatos locais e um posto no Parlamento Europeu em relação a 2009 e mais um assento parlamentar do que em 2011.

Nas últimas legislativas, apesar de o BE ter sido o terceiro posicionado, a CDU voltou a somar mais um mandato, como sucede desde 2003, ano em que se ficou pelos sete por cento de votos e 12 deputados. Em 2005, a CDU conseguiu mais dois parlamentares, recuperando outro em 2009, mais um em 2011 e outro em 2015 até aos atuais 17 - 15 do PCP, dois do PEV.

"As coligações que, desde 1976, com a então Frente Eleitoral Povo Unido, posteriormente a Aliança Povo Unido (APU) e, presentemente, com a CDU, dão expressão a uma dinâmica e conceção de intervenção no plano eleitoral, baseada na unidade e convergência políticas. O PCP e o PEV, que dão suporte jurídico à CDU, e a ID têm um percurso de intervenção de inigualável valor pelo projeto de participação democrática que assumem na vida política nacional", disse à Lusa fonte da comissão política do partido.

A APU, entre 1978 e 1987, foi formada com o PCP, Movimento Democrático Português-Comissão Democrática Eleitoral (MDP-CDE) e, após 1983, integrou já elementos do PEV, substituindo a FEPU, que integrava também a Frente Socialista Popular. A APU dissolveu-se antes das legislativas de 1987, devido a divergências e a ID é uma associação política resultante de cisões no MDP-CDE.

A mesma fonte do PCP prometeu que "a CDU apresentar-se-á em todo o país, ao conjunto dos órgãos municipais e ao maior número possível de freguesias tendo como objetivo confirmar a ampliar as suas posições" nas próximas autárquicas.

Lamentou que "o momento em que, por via de expedientes antidemocráticos, PS, PSD e CDS recorreram, alterando a lei eleitoral à medida para atacar o PCP, obrigaram, na década de 1990, ao abandono de siglas e símbolos próprios e distintos dos partidos que as constituem".

"A perspetiva é reforçar o número de eleitos da CDU e, como tal, reforçar também os eleitos do PEV. Mas as listas ainda estão em construção", afirmou à Lusa fonte dirigente dos ecologistas, sublinhando que o PEV, "desde 1987, tem mantido um grupo parlamentar, elegeu um eurodeputado (1989) e, ao nível autárquico tem seis vereadores eleitos - quatro em executivos CDU (Setúbal, Barreiro, Palmela, Vila Viçosa) e dois na oposição (Santarém e Almeirim)", além de "cerca de 50 eleitos locais entre Assembleias Municipais, Assembleia de Freguesia e executivos de Juntas de Freguesia".

Para a mesma fonte, "qualquer convergência tem que ser sempre baseada na afirmação do projeto ecologista de "Os Verdes" e da sua identidade", recusando, "por qualquer circunstância, perder ou ferir esse projeto e essa identidade".

"[As coligações] só funcionam se houver respeito por cada parte integrante e nunca quando há uma lógica de domínio de uma parte sobre qualquer outra, porque esse domínio torna-se insustentável para quem é a ele sujeito. É também sinal deste bom relacionamento o crescente número de candidatos `Verdes` nas listas da CDU, incluindo encabeçamentos de listas, muito em especial ao nível autárquico", acrescentou.

O PEV foi fundado em 1982, com a designação Movimento Ecologista Português - Partido "Os Verdes", e concorreu sempre a eleições em coligação, na APU e, posteriormente, na CDU. Em 1987, "Os Verdes" portugueses integraram a Coordenadora dos Verdes Europeus e, em 1993, foram membros fundadores da Federação dos Partidos Verdes Europeus.

O PCP é o mais antigo partido político português, fundado como secção portuguesa do Internacional Comunista, em 06 de março de 1921. Ilegalizado em 1926, pelo regime ditatorial do Estado Novo, os comunistas continuaram a militar na clandestinidade, combatendo a ditadura, até à "Revolução dos Cravos", em 25 de abril de 1974.

- Resultados eleitorais nacionais da CDU, desde 1987:

Legislativas - 19 jul 1987

3.ª posição CDU 12% de votos expressos (31 mandatos).

Europeias - 19 jul 1987

4.ª CDU 12% (três mandatos)

Europeias - 18 jun 1989

3.ª CDU 14% (quatro mandatos)

Autárquicas - 17 dez 1989

3.ª CDU 13% (253 mandatos)

Legislativas 06 out 1991

3.ª CDU 09% (17 mandatos)

Autárquicas - 12 dez 1993

3.ª 13% (246 mandatos)

Europeias - 12 jun 1994

4.ª CDU 11% (três mandatos)

Legislativas - 01 out 1995

4.ª CDU 09% (15 mandatos)

Autárquicas - 14 dez 1997

3.ª CDU 12% (236 mandatos)

Europeias - 13 jun 1999

3.ª CDU 10% (dois mandatos)

Legislativas - 10 out 1999

3.ª CDU 09% (17 mandatos)

Autárquicas - 16 dez 2001

3.ª CDU 11% (199 mandatos)

Legislativas - 17 mar 2003

4.ª CDU 07% (12 mandatos)

Europeias - 13 jun 2004

3.ª CDU 10% (dois mandatos)

Legislativas - 20 fev 2005

3.ª CDU 08% (14 mandatos)

Autárquicas - 09 out 2005

3.ª CDU 11% (203 mandatos)

Europeias - 07 jun 2009

4.ª CDU 11% (dois mandatos)

Legislativas - 27 set 2009

5.ª CDU 08% (15 mandatos)

Autárquicas - 11 out 2009

3.ª CDU 10% (174 mandatos)

Legislativas - 05 jun 2011

4.ª CDU 08% (16 mandatos)

Autárquicas - 29 set 2013

3.ª CDU 11% (213 mandatos)

Europeias - 25 mai 2014

3.ª CDU 13% (três mandatos)

Legislativas - 04 out 2015

4.ª CDU 08% (17 mandatos)