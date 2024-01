CDU quer recuperar deputado em Santarém

"Em Santarém, não vamos [às eleições] para cumprir calendário, vamos para aumentar os votos e recuperar o deputado da CDU", afirmou Bernardino Soares no encontro nacional do PCP sobre eleições, em Lisboa.

É um deputado, disse, que "tanta falta faz a Santarém" no distrito e, "como no resto do país", a coligação não vai "para marcar presença", mas sim "para ganhar".

Num apelo direto ao voto, o antigo presidente da câmara de Loures afirmou que para "votar na CDU não é preciso concordar em tudo" com partido, vincando: porque somos de confiança".

O voto na CDU é também para "condenar a política de direita" e conquistar "melhores salários, mais saúde, mais desenvolvimento", acrscentou.

Nas eleições de 2022, a CDU não elegeu António Filipe, que será número dois na lista de Lisboa nas legislativas de março.

Por sua vez, a deputada Alma Rivera, que é cabeça de lista da CDU por Évora, referiu que, apesar de a coligação ter perdido a representação naquele círculo eleitoral em 2022, continuou a apresentar propostas específicas para aquela região no Orçamento do Estado, ao contrário do PS, que tendo dois deputados, "nem uma apresentou".

"Temos de recuperar [o deputado por Évora] camaradas, não há dúvida nenhuma sobre isso, porque ele faz toda a diferença. (...) Évora recuperará a sua voz na Assembleia da República", disse.

Nas legislativas, o ex-líder parlamentar do PCP João Oliveira foi o cabeça de lista da CDU pelo círculo eleitoral de Évora, mas falhou a eleição.