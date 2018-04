Centeno agita metas no debate do Programa de Estabilidade

RTP24 Abr, 2018, 12:00 / atualizado em 24 Abr, 2018, 13:49 | Política

Na sua intervenção no Parlamento, o ministro Mário Centeno destacou os resultados alcançados na redução do défice orçamental, no crescimento económico e na recuperação de emprego e enumerou o aumento de trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde (SNS), na saúde e na cultura.



“Podemos querer mais, mas não podemos negar o esforço feito”, afirmou o ministro das Finanças, defendendo que “o desempenho económico e orçamental de Portugal em 2017 permitiu que hoje possamos dizer que estamos melhor”.



“Temos menos défice, mas ainda temos défice”, observaria entretanto Mário Centeno.



Nesta sessão que teve na agenda a discussão de recomendações sobre o Programa de Estabilidade, os parceiros de Governo avançaram as suas correcções: o Bloco de Esquerda discordando da revisão das metas do défice para este ano e reafirmando a defesa do reforço do investimento nos serviços públicos, designadamente no SNS e na escola pública; o PCP a exigir o “direito soberano do Estado português a decidir do seu futuro”, assumindo a necessidade de mobilizar os recursos necessários ao aumento dos salários e pensões e à melhoria dos serviços públicos.Lembrando que na apresentação do Programa de Estabilidade 2017-2021, há um ano, as Finanças projetavam uma melhoria do saldo orçamental de aproximadamente 960 milhões de euros entre 2017 e 2018, o responsável máximo pelas finanças portuguesas notou que, “com o desempenho orçamental de 2017, esta meta pôde ser revista”.“Hoje o Programa de Estabilidade prevê uma melhoria do saldo de apenas 370 milhões de euros. Temos hoje uma menor redução do défice do que a que projetávamos há um ano”, admitiu Centeno, para garantir que isso é possível “sem colocar em causa nenhum dos compromissos assumidos no Orçamento do Estado para 2018, nem o esforço estrutural de consolidação das contas públicas”.“Todas as despesas previstas continuam no orçamento”, sublinhou.Recordando que, há três anos, o PS apresentou um plano orçamental que oferecia uma “alternativa política” para o país, Mário Centeno concluiu que é agora possível verificar que “os objetivos foram atingidos”, sobretudo no investimento, no aumento do rendimento e na consolidação das contas públicas.“Pela primeira vez numa legislatura, três anos após o seu início, um Governo mantém o seu compromisso com os portugueses. Nunca revimos os nossos objetivos”, afirmou Mário Centeno, concedendo que “este capital de credibilidade é do Governo e é de quem apoia o Governo”.O debate foi inaugurado pelo ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, que logo no arranque passou ao ataque à direita, criticando o que disse ser “um silêncio ensurdecedor” de PSD e CDS-PP relativamente ao Programa Nacional de Reformas.“Apesar do silêncio da direita, aqui do lado do Governo gritamos bem alto: a prioridade às reformas é efetiva neste governo, e não é por causa da consolidação orçamental que não se faz aquilo que é importante para o país. A consolidação orçamental liberta recursos para fazer o que é importante no país”, declarou Pedro Marques após o discurso de abertura.Na defesa de que “a consolidação orçamental liberta recursos para fazer o que é importante para o país”, o ministro falou de “uma simbiose” que permite “reformar o país, mantendo contas públicas equilibradas, e contas públicas equilibradas favorecem as reformas importantes no país”.“A nossa única obsessão é Portugal”, assegurou Pedro Marques.Registando o que disse ser “o silêncio ensurdecedor” da direita, o ministro do Planeamento acusou PSD e CDS-PP de, “na verdade, não vir ao debate sobre o Programa Nacional de Reformas (…) Apresenta umas resoluções, dirá umas coisas, mas quando chega a altura de defender ou eventualmente contraditar as opções estratégicas para a transformação do país, remete-se ao silêncio. O debate do Programa Nacional de Reformas é muito importante”.O Programa Nacional de Reformas, de acordo com Pedro Marques, “não se subordina a nenhum Programa de Estabilidade. Porque neste Governo nós trabalhamos para finanças públicas sólidas, mas em direção a um objetivo: dar mais estabilidade ao crescimento económico”, apontou Pedro Marques.A forma como a direita aborda o debate do Programa Nacional de Reformas, para o ministro, “diz tudo sobre o que foi a última governação do PSD/CDS-PP, onde a “obsessão com o défice não permitiu naquela altura as alterações estruturais do país”.