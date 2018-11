Centeno alerta para os perigos de um orçamento desequilibrado

Foto: Estrela Silva - Lusa.

"Um orçamento desequilibrado coloca em causa o esforço de recuperação do rendimento, do reforço da confiança e do respeito pelas conquistas que são hoje, de novo, de todos os portugueses", alertou Centeno



"Pelo nosso lado, o país sabe que conta com a responsabilidade de quem desde há três anos cumpriu com o objetivos que definiu", terminou.