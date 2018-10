Centeno arrefece optimismo da maioria parlamentar

Mário Centeno disse que a sorte dá muito trabalho. No arranque da discussão do Orçamento do Estado no parlamento, faz questão de sublinhar as diferenças para o Governo anterior. Assegura que cumpriu metas e ao mesmo tempo devolveu esperança aos portugueses.



O PSD ataca o ministro. Acusa-o de incapacidade para reformar e de falta de investimento nos serviços públicos. Em defesa de Mário Centeno salta o ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.



Os parceiros do Governo lembraram as medidas previstas para o próximo ano que têm a sua chancela e avisam desde logo que querem mais.



Mas Mário Centeno diz que é preciso prudência e argumenta que os desafios para o próximo ano são tão grandes como os de 2016, ano do primeiro orçamento apresentado pelo Governo