Centeno defende limite dos mandatos e diz que continuidade não depende de si

RTP27 Set, 2019, 11:09 / atualizado em 27 Set, 2019, 11:59 | Política

No âmbito de uma entrevista à agência Lusa, Mário Centeno explicou que “os convites são uma prerrogativa do senhor primeiro-ministro”, pelo que “seria inadequado estar a usurpá-la”.



Questionado do porquê “lhe ser tão difícil dizer se o PS ganhar as eleições e o primeiro-ministro me convidar para ministro das Finanças aceitarei o convite, Centeno explicou que, tratando-se de “um cargo importante que deve ser enquadrado no resultado de umas eleições”, a questão apenas deve ser colocada “de forma decisiva após as eleições”.



“Essa pergunta tem uma resposta que, no contexto em que ela iria ser dada hoje, tinha interpretações e consequências que estão fora do contexto eleitoral. E é nesse contexto em que hoje nós nos movemos”, afirmou Mário Centeno.



Sem colocar de parte que o seu nome possa ser um trunfo eleitoral de António Costa, o ministro das Finanças sublinhou que o primeiro-ministro “já disse que não fez convites, que não faria convites antes dos resultados das eleições e, portanto, seria um pouco uma usurpação, mesmo que eu possa ter essa relevância que referiu, querer-me colocar numa posição que seria de todo ilegítima face à óbvia necessidade de ser o primeiro-ministro que venha a ganhar as eleições a fazer esse convite”.



“Convites são uma prerrogativa do senhor primeiro-ministro e seria inadequado estar a usurpá-la”, reiterou Mário Centeno, para defender que essa “é uma decisão que tem que ser tomada após conhecimento dos resultados eleitorais”.



O governante revelou, contudo, que defende uma filosofia segundo a qual “os cargos públicos devem ser exercidos num período limitado de tempo”.

Cenário de maioria absoluta

Mário Centeno aproveitou para esclarecer que relativamente a maiorias absolutas não havia dito que seria o melhor cenário para o país, mas que “havia determinadas matérias que teriam sido feitas mais rapidamente e com outra dimensão se essa condição existisse”.



“O que não quer dizer que do debate que fizemos permanente, como sabem tinha que reunir com cada grupo parlamentar por si, não tenham saído decisões positivas e a sua implementação não tenha sido completamente assumida pelo governo”, ressalvou o governante.



E, à pergunta sobre a possibilidade de esse cenário de maioria absoluta vir a ser decisivo para a sua continuação, Centeno voltou a insistir que “essa decisão toma-se no momento em que ela for colocada pelo senhor primeiro ministro. Se for o António Costa a ter essa responsabilidade, como deve imaginar, espero que seja, e que ela seja tomada no contexto de melhores condições para a estabilidade do país”.



c/ Lusa