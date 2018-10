Partilhar o artigo Centeno espantado com alerta da da UTAO sobre défice duplo do previsto Imprimir o artigo Centeno espantado com alerta da da UTAO sobre défice duplo do previsto Enviar por email o artigo Centeno espantado com alerta da da UTAO sobre défice duplo do previsto Aumentar a fonte do artigo Centeno espantado com alerta da da UTAO sobre défice duplo do previsto Diminuir a fonte do artigo Centeno espantado com alerta da da UTAO sobre défice duplo do previsto Ouvir o artigo Centeno espantado com alerta da da UTAO sobre défice duplo do previsto