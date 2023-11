Centeno não chegou a ponderar convite para liderar Governo

As primeiras declarações sobre o convite foram feitas no domingo por Mário Centeno à publicação norte-americana Financial Times.

"Recebi um convite do Presidente e do primeiro-ministro para refletir e considerar a possibilidade de liderar o Governo", afirmou, acrescentando que estava "muito longe de tomar uma decisão".

Na quinta-feira à noite, o primeiro-ministro, António Costa, que apresentou na terça-feira a demissão, defendeu que o governador do Banco de Portugal e ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, deveria suceder-lhe na liderança de um novo executivo, no atual quadro parlamentar, e lamentou que o Presidente da República tenha optado por marcar eleições antecipadas.