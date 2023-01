CEO da TAP: Alexandra Reis saiu por desalinhamento com plano de restruturação

A presidente da TAP diz que Alexandra Reis saiu por estar desalinhada com a equipa de gestão no que respeita ao plano de restruturação da empresa. No Parlamento, a gestora disse que todo o processo foi acompanhado pelo secretário de Estado das Infraestruturas e que nunca informou o Ministério das Finanças.