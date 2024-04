Cerca de 20% dos deputados da AD integram executivo, que conta com três consultores de Marcelo

Com funções até agora em Belém, farão parte do executivo liderado por Luís Montenegro o consultor económico de Marcelo Rebelo de Sousa, Hélder Reis, que será secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, e Nuno Sampaio, consultor político, que vai ser secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.

Inês Domingos, também consultora do atual Presidente até assumir funções como deputada, será secretária de Estado dos Assuntos Europeus.

Entre os ministros que tomaram posse na terça-feira, eram já seis os deputados da bancada do PSD que saíram para o Governo: o cabeça de lista por Lisboa e primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, o segundo e terceiro candidatos pela capital, Joaquim Miranda Sarmento e Ana Paula Martins, e os cabeças de lista por Viseu, António Leitão Amaro, por Faro, Miguel Pinto Luz, e por Coimbra, Rita Júdice.

Da bancada do CDS-PP, já tinha passado para o Governo o presidente Nuno Melo, agora ministro da Defesa Nacional.

De acordo com a lista de 41 secretários de Estado proposta pelo primeiro-ministro, e já aceite pelo Presidente da República, são mais oito os deputados do PSD e um do CDS-PP a passar para o elenco governativo.

Ou seja, no total, 20% dos 80 deputados das duas bancadas terão de ser substituídos por assumirem funções governativas.

Além da eleita por Viseu Inês Domingos, o cabeça de lista da Aliança Democrática (coligação pré-eleitoral PSD, CDS-PP e PPM) pelo círculo fora da Europa, José Cesário, regressa à secretaria de Estado das Comunidades.

O cabeça de lista por Bragança, Hernâni Dias, vai ser secretário de Estado da Administração Local, e o número dois por Setúbal, Paulo Simões Ribeiro, secretário de Estado da Proteção Civil, enquanto o eleito por Lisboa Alexandre Homem Cristo será secretário de Estado Adjunto e da Educação.

Clara Marques Mendes, eleita por Braga, vai ser a secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, e o cabeça de lista por Aveiro, Emídio Sousa, secretário de Estado do Ambiente, enquanto o até agora deputado por Santarém João Moura ocupará a secretaria de Estado da Agricultura.

Do CDS-PP, Álvaro Castello-Branco, eleito pelo Porto, e que tinha substituído na bancada Nuno Melo, acabará por não ocupar o lugar no parlamento para ser secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional.

Cinco secretários de Estado saem diretamente de coordenadores do Conselho Estratégico Nacional do PSD, o órgão de apoio à direção que preparou o programa eleitoral e que foi liderado por Pedro Duarte, ministro dos Assuntos Parlamentares.

Inês Domingos, que tinha no CEN a área do Empreendedorismo, Inovação e Digitalização; Nuno Sampaio, que coordenava a Política Externa, Diáspora e Assuntos Europeus no CEN; João Silva Lopes, que tinha as áreas do Ambiente e Sustentabilidade, vai ser secretário de Estado do Tesouro e das Finanças; Ana Isabel Xavier, que coordenava no CEN a Defesa Nacional, vai ocupar essa secretaria de Estado no XXIV Governo Constitucional e Cristina Vaz Tomé, coordenadora do CEN para Economia e Empresas será secretária de Estado da Gestão da Saúde.

A posse dos secretários de Estado está marcada para as 18:00, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

O primeiro-ministro e os 17 ministros do XXIV Governo Constitucional tomaram posse na terça-feira.