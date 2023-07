Cerca de 40 mil esperados na festa anual do PSD/Madeira no Chão da Lagoa

"Esta é uma festa aberta a toda a população, de entrada livre e com direito à estacionamento gratuito, que, em ano eleitoral, assume, também, um significado particular que se espera traduzir na forte participação e mobilização de todos os nossos militantes e estruturas", afirmou o secretário-geral do PSD/Madeira na apresentação da iniciativa.

José Prada mencionou que vão estar presentes nesta festa o líder nacional e o secretário-geral, Luis Montenegro e Hugo Soares, respetivamente.

O responsável social-democrata salientou que a forte participação da população levaram a organização a garantir "melhores condições de sombra no recinto e um programa de animação musical reforçado".

Além das barracas representativas das 54 freguesias e estruturas do partido espalhadas pelo recinto, com a venda dos comes-e-bebes, e de dezenas de outros comerciantes, também a animação musical foi reforçada com diferentes artistas e grupos regionais e haverá transportes assegurados de todas as localidades.

O programa tem como principais atuações musicais o cantor Toy, o agrupamento DAMA, além de João Vinagre, os Galáxia, entre outros, incluindo bandas filarmónicas e grupos folclóricos.

As intervenções políticas estão programadas para as 14:00 horas, depois da visita às barracas efetuada pelos líderes do partido.

"Esta é uma festa que nos honra, que reforça a nossa identidade enquanto Partido e que é, cada vez mais, a Festa de todos os madeirenses", vincou José Prada.

Por seu turno, o presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou hoje que "a Festa na Herdade normalmente é o pontapé de saída, mas como depois há um período de acalmia que é o rali, a partir do dia 12 de agosto, com o comício no Porto Santo, a campanha será mais intensa",

O líder social-democrata madeirense adiantou que a campanha eleitoral será feita em conjunto com o parceiro de coligação, o CDS, indicando que a lista de candidatos ainda está a ser elaborada, devendo ser apresentada na última semana de julho.

"Ainda não está fechada. Só no fim do mês", perspetivou Albuquerque.