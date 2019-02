"CGD está a ser utilizada como arma de arremesso político"

Foto: Antena 1

Paulo Trigo Pereira considera que esta terceira comissão de inquérito à instituição bancária do Estado, é uma espécie de estandarte politico para uma campanha eleitoral que já está em curso.





O economista admite que o relatório de auditoria é importante, bem como a possibilidade de saber quem foram os grandes devedores, mas ainda assim não vê necessidade de, por causa disso, criar uma nova comissão de inquérito, até porque o relatório foi entregue à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças e esta é suficiente para fazer a sua análise.





No seu entender, o relatório deve ser usado para apurar as responsabilidades criminais, porque as "responsabilidades políticas já foram assumidas por José Sócrates quando perdeu as eleições". Paulo Trigo Pereira duvida dos benefícios da criação de uma nova CPI: "será utilizada politicamente em termos de uma campanha eleitoral em curso".



