Partilhar o artigo CGD. Marcelo recusa "imiscuir-se" no trabalho do parlamento Imprimir o artigo CGD. Marcelo recusa "imiscuir-se" no trabalho do parlamento Enviar por email o artigo CGD. Marcelo recusa "imiscuir-se" no trabalho do parlamento Aumentar a fonte do artigo CGD. Marcelo recusa "imiscuir-se" no trabalho do parlamento Diminuir a fonte do artigo CGD. Marcelo recusa "imiscuir-se" no trabalho do parlamento Ouvir o artigo CGD. Marcelo recusa "imiscuir-se" no trabalho do parlamento

Tópicos:

Santarém,