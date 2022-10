CGTP ficou fora do acordo para aumentos na Função Pública

O acordo para aumentos na Função Pública vai aplicar-se nos próximos quatro anos e é o primeiro acordo do género assinado nos últimos 23 anos.

As estruturas sindicais da função pública da UGT chegaram a acordo com o Governo, mas a Frente Comum, afeta à CGTP, não assinou.