CGTP promove manifestação contra política laboral em Lisboa

A central sindical liderada por Arménio Carlos conta com milhares de portugueses vindos de várias partes do país.





Segundo a CGTP estão contratados mais de 150 autocarros para transportar trabalhadores até Lisboa e quatro comboios com partida do Porto.A CGTP defende que os baixos salários, a precariedade, a desregulamentação dos horários de trabalho e o desrespeito pela contratação coletiva só terminarão devido à luta dos trabalhadores.Na segunda-feira, o Governo aprovou a proposta de lei para alterar o Código de Trabalho, nomeadamente reduzir o limite dos contratos a prazo e aumentar a duração do período experimental, na sequência do acordo de concertação social de 30 de maio, a que a CGTP não aderiu por o considerar "contrário aos interesses e direitos dos trabalhadores".O aumento geral dos salários, a fixação do Salário mínimo nos 650 euros em janeiro de 2019, o fim da caducidade das convenções coletivas "e de outras normas gravosas da legislação laboral", a reposição do princípio do tratamento mais favorável, as 35 horas de trabalho semanal para todos, o fim da precariedade, o aumento das pensões e a reposição dos 65 anos como idade legal da reforma são as principais reivindicações da Intersindical.